В фискальной службе состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества и общественниками

В расширенном формате участники встречи обсудили насущные вопросы, которые волнуют налогоплательщиков Одесской области.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов, начальник Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков Виктория Талпа, руководящий состав органов фискальной службы Одесчины, представители малого и среднего бизнеса, крупные налогоплательщики, субъекты внешнеэкономической деятельности, представители общественных организаций и Общественного совета при Главном управлении ГФС в Одесской области.

Глеб Милютин акцентировал внимание присутствующих на вопросах декларирования гражданами доходов, полученных на протяжении 2017 года, и официального трудоустройства работников.

В частности, он отметил, что актуальным для фискальной службы остается вопрос выведения заработных плат из «тени».

К сожалению, осознавая необходимость официального оформления наемных работников, работодатели продолжают рисковать своей репутацией и доходами. В январе-феврале 2018 года фискальной службой при проверке 40 объектов уже выявлены 270 работников без официального трудоустройства. Наша позиция в этом вопросе остается твердой и неизменной - все работники должны быть оформлены и платить налоги в бюджет. Над этим мы будем работать и в дальнейшем,

- подчеркнул Глеб Милютин.

В рамках налогового блока встречи руководитель Главного управления ГФС в Одесской области сообщил о результатах отработки вопросов, замечаний и предложений, озвученных налогоплательщиками на предыдущей встрече.

Это касалось порядка начисления и уплаты арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, остановки регистрации налоговых накладных и уплаты единого социального взноса.

Общаясь с участниками встречи, Глеб Милютин дал подчиненным ряд поручений, направленных на упорядочение, решение и разъяснение затронутых вопросов.

Начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов, в рамках таможенного блока встречи, отметил, что первые месяцы 2018 года демонстрируют положительную динамику перечисления таможенных платежей как в государственный бюджет, так и в рамках «таможенного эксперимента».

Руководитель таможни обсудил с представителями бизнеса мероприятия по урегулированию вопросов работы «Автохаба», «единого окна», дальнейшего упрощения процедур фитосанитарного контроля.