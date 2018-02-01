Суд по делу Геннадия Труханова перенесен

В Соломенском суде проходило судебное слушание по ходатайству САП по отстранению Геннадия Труханова от должности.

По имеющейся информации, Антикоррупционная Прокуратура настаивала на своем ходатайстве, мотивируя это тем, что Геннадий Труханов подозревается в коррупционных действиях и оставаясь на долженности мэра может влиять на депутатов горсовета, многие из которых так же проходят по делу в качестве свидетелей.

В то же время защита настаивает на отклонении судом ходатайства прокуратуры. Свою позицию адвокаты объясняют тем, что обвинения в адрес Геннадия Труханова голословны и никаких доказательств обвинение не предоставило.

К тому же Прокуратура требует ареста имущества одесского мэра , якобы «…для возмещения нанесенного ущерба». Однако, по мнению защиты, это является лишним доказательством голословности обвинений, поскольку никаких реальных доказательств тому, что действия Геннадия Труханова нанесли ущерб местному или государственному бюджету в деле нет.

В конечном итоге, судья принял решение перенести судебное заседание на 27 февраля, на 14:00.