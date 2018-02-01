В Киевском районе Одессы завершается ремонт детского сада и учебно-воспитательного комплекса

В Киевском районе Одессы завершается капитальный ремонт дошкольного учебного заведения №15 и учебно-воспитательного комплекса №263, которые расположены по ул. Ак. Вильямса, 48/4 и ул. Ак. Вильямса, 54 соответственно.

Как отметил заместитель Одесского городского головы Петр Рябоконь, Одесское дошкольное учреждение №15 планируется сдать в эксплуатацию после проведения капремонта уже в первом квартале 2018 года, УВК №263 - в первом полугодии текущего года.

В рамках капитального ремонта и в целях энергоэффективности в детском саду №15 была отремонтирована и утеплена крыша, утеплен фасад здания. Внутри детского сада заменена система отопления, в коридорах и актовом зале проведен полный комплекс внутренних отделочных и электромонтажных работ, заменены на энергосберегающие, светодиодные

приборы электроосвещения.

Аналогичные работы по улучшению энергоэффективных характеристик здания выполнили в УВК №263. Кроме того, здесь отремонтировали пищеблок и столовую, заменили водопровод, канализацию, систему отопления и установили приточно-вытяжную вентиляцию. Также смонтированы системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре и эвакуации.

Отремонтированы входные группы в дошкольные учреждения, завершаются работы по благоустройству территории: ограждены зеленые зоны, выполнено мощение плиткой, постелено безопасное резиновое покрытие на игровых зонах, обустраиваются теневые навесы, игровые и спортивные площадки.