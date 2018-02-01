 
Информация к новости
  • Просмотров: 192
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

В Одессе на взятке в 160 тыс. грн. правоохранители разоблачили государственного аудитора

Категория: Новости

В Одессе на взятке в 160 тыс. грн. правоохранители разоблачили государственного аудитора

   Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сегодня, 22 февраля, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в области, задержали «на горячем» одного из главных государственных аудиторов Южного офиса Держаудитслужбы.

Установлено, что чиновник требовал и получил от директора коммунального предприятия 160 тыс. грн. за не отражение в акте проверки выявленных нарушений на 600 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается, выполняются первоочередные следственные действия.

 

Пресс-служба прокуратуры Одесской области

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 