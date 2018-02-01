В Одессе планируют построить завод по производству биогаза

Директор СКБ "Ватра" (Киев) Виктор Бобровский заявил о намерении его компании построить биогазовый завод в Одессе.

По его словам, "Ватра" ведет переговоры по данному проекту с потенциальным партнером – компанией "Агроинвест".

Кроме того, сегодня компания сооружает установку мощностью 1МВт в Киевской области.

СКБ "Ватра" занимается планированием и реализацией биогазовых проектов, а также сервисным обслуживанием биогазовых станций в Украине. Компания является официальным представителем немецкой фирмы "agriKomp GmbH" (Меркендорф), которая ориентирована на строительство биогазовых станций, а также разработку и производство оборудования, используемого в биогазовых установках.