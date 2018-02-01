В Одессе была задержана банда угонщиков

Вчера, 21 февраля, сотрудниками следственного управления ГУНП совместно с Одесским управленим ДВБ НП Украины и оперативным подразделением ЮРУ государственной пограничной службы при процессуальном руководстве прокуратуры области в ходе проведения оперативных мероприятий была задержана банда угонщиков.

Как стало известно, с конца прошлого года трое злоумышленников «работали» по уже известной, в преступном мире, схеме… Так, с целью отключения сигнализации с авто, злоумышленники использовали устройства, «считывающие» необходимую информацию для их беспрепятственного угона. Угоняли же исключительно элитные автомобили, такие как Range Rover, BMW, Lexus и другие, которые впоследствии возвращали владельцам за крупное денежное вознаграждение.

Сотрудники полиции поймали банду злоумышленников на попытке получить деньги от хозяина авто Lexus за его возврат.

В настоящее время все трое задержанны и ожидают избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, где они могут провести до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается. Уже в ходе проведения обысков полиция обнаружила четыре угнанных авто – BMW Х 5, Lexus и два Range Rover.