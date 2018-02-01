Одесский рыбоохранный патруль за неделю зафиксировал 30 нарушений на водоемах

Одесский рыбоохранный патруль продолжает активно контролировать водоемы области. Так, с 8 по 14 февраля патруль зафиксировал 30 нарушений правил рыболовства, из них 19 грубые. Изъято 19 единиц запрещенных орудий лова.

Например, 9 февраля на оз. Ялпуг рыбоохранные патрульные задержали грубого нарушителя. 37-летний гражданин с помощью 3-х моно сетей незаконно выловил 8 экз. окуня (2,5 кг) и 5 экз. карася (2,5 кг). Инцидент произошел неподалеку с. Котловина, Ренийского района. Биоресурсы и орудия лова изъяты. Впоследствии был изобличен еще один браконьер, у которого изъято 2 моно сетки.

10 февраля Одесский рыбоохранный патруль во время рейда выявил двух граждан, которые осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями лова - 2 моно сетками. Нарушение зафиксировано на оз. Кагул, неподалеку с. Орловка, Ренийского района. Через три дня патрульные задержали еще двух браконьеров, которые с помощью двух моно сетей осуществляли лов рыбы на оз. Кугурлуй. Благодаря оперативным действиям патрульных, нарушителям не удалось нанести существенный ущерб водным биоресурсам.

По данным фактам в отношении виновных лиц составлены админпротоколы по ч.4 ст.85 КУоАП.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать законодательство в сфере охраны водных биоресурсов (рыбы). В случае выявления фактов браконьерства, просьба срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию Одесского рыбоохранного патруля: 098-798-47-93.