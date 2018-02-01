С 1 марта движение по улице Канатной будет частично перекрыто

В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы временно будет закрыто движение автотранспорта на следующих участках улицы Канатной:

- от ул. Пироговской до ул. Семинарской – с 08:00 1 марта до 20.00 15 апреля 2018 года;

- от Итальянского бульвара до ул. Пироговской – в ночное время (с 22:00 до 06:00) с 1 до 15 марта 2018 года;

- по ул. Пироговской угол ул. Канатной – з 08:00 16 марта до 20:00 18 марта 2018 года.

Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения будут внесены соответствующие изменения в схемы движения городского транспорта.