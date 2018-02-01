Порошенко уволил главу Кодымской райадминистрации

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Кодымской районной государственной администрации (Одесская область) Вадима Козачка.

Соответствующее кадровое распоряжение опубликовано сегодня на официальном Интернет-представительстве главы государства. Как говорится в документе, чиновник уволен с должности «согласно с поданным им заявлением».

41-летний В. Козачок – уроженец Кодымы, окончил Одесский государственный экономический университет. До назначения главой РГА в разные годы работал финансовым директором аграрного холдинга ООО «Авангард-Д», компании «Одесские авиалинии», ЧАО «Одеcсагродорстрой». Кодымскую РГА возглавил 31 августа 2015 года, в бытность председателем Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.