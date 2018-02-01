Сегодня в Одессе состоялся круглый стол, посвящённый реформе дорожной отрасли

Реформа дорожной отрасли уже дошла до всех областей Украины. Так, 120 тысяч километров дорог было передано на баланс облгосадминистраций, где были созданы специальные структуры, которые будут отвечать за их эксплуатацию. Кроме того, из государственно-дорожного фонда выделили около 35% на ремонт, эксплуатацию и строительство дорог местного значения. В Одессе это 5,5 тысяч километров дорог, на которые в 2018 году будет профинансировано около 500 миллионов гривен. Специалисты считают, что этих средств недостаточно для решения всех существующих проблем.

В 2019 государственно-дорожный фонд заработает уже на 75% больше и эта сумма увеличится. Ожидается, что к 2020 году он будет работать уже на 100% и эта сумма составит уже около 1 миллиарда на ремонт местных дорог. При их выборе обещают учесть социальные аспекты и потребности. Кроме того, к 2020 году обещают полностью перейти от текущего ремонта дорог к капитальному.

О бетонных дорогах

В будущем планируется начать строительство бетонных дорог, так как они выдерживают большую нагрузку. Также такие дороги выдерживают больший температурный режим. Кроме того, они дешевле асфальтобетонных, которые используются в Украине в настоящее время, так как для их строительства не нужно закупать импортный битум. Такие дороги широко используются в других странах: в Европе 30% всех дорог именно бетонные, в то время как в Украине их всего 1%. Однако процесс их строительства довольно сложный: для этого нужно полностью перекрывать для движения данный участок. Но сейчас существуют и современные технологии, где используется арматура. В этом случае движение можно организовать по встречной полосе. Сейчас соответствующие специалисты ведут переговоры с Европой, Америкой и другими странами, чтобы в дальнейшем определиться, какую именно технологию использовать в Украине.

О безопасности от аварий

Так как Украина является лидером в Европе по количеству ДТП, 5% средств из дорожного фонда будет отходить на безопасность дорожного движения. Сейчас уже разработана программа безопасности, в рамках которой будет оборудовано дорожное освещение, созданы пешеходные переходы, построены кольцевые развязки, а также создана шумоизоляция. Ответственной будет Служба автомобильных дорог.

Валерий Новиков, глава Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков, выразил несогласие с подобным финансированием: он считает, что всё вышеперечисленное должно изначально входить в проекты по строительству дорог, а эти 5% лучше направить на видеорегистрацию, внедрение которой обсуждается уже много лет.

О ремонте дорог Одесской области

В прошлом году было отремонтировано менее 10% протяженности государственных дорог, а в приоритете последние два года был ремонт трассы Одесса-Рени, признанной самой разбитой. До 1 мая планируется полностью завершить ремонт моста около Паланки, а к концу года – построить объездную дорогу вокруг Рени. В планах отремонтировать 71 объект, проекты которых находятся на согласовании с Автодором. Среди них трассы Одесса-Березовка-Вознесенск, Кучурганы-Беляевка-Овидиополь. Точный список объектов будет обнародован после выхода соответствующего постановления Кабинета Министров.

О соблюдении весовых норм

Одной из главных проблем спикеры назвали несоблюдение весовых норм на дорогах, в особенности ведущих к портам. Причина – отсутствие весовых комплексов и камер, которые могли бы помочь выявить и наказать недобросовестных перевозчиков. Кроме того, должны быть автоматические декларации, чтобы был минимальный контакт с должностными лицами. Ещё одна проблема – недостаток кадров из-за сложности работы и низкой оплаты труда: на подобных комплексах не хватает людей.

О дороге из Одессы в Польшу

Также во время мероприятия рассказали о международном проекте Go Highway, который соединит западную границу Европы с Одесским портом. Трасса пройдёт через крупные города Украины, такие как Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Умань. Трасса будет соединена с TNT-сетью – международным транспортным коридором. На проект уже выделили 2 миллиарда гривен. Трасса поможет увеличить транзитный потенциал Украины, увеличить перевалку грузов и туристический поток, а также обеспечить развитие регионов. Проект обещают завершить через 1-2 года.