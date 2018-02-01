В прошедшем году в Одессе родилось 11 тысяч детей

В 2017 году в городских родильных домах Одессы на свет появились 10 913 новорожденных, в числе которых 129 двоен и одна тройня. По сравнению с предыдущим годом отмечается тенденция к увеличению многоплодных беременностей. Наибольшее количество родов в минувшем году приняли медики одесского родильного дома №7 — 2658. За ним следует городской роддом №1 — 2480 родов, а «бронза» принадлежит роддому №5 — 2099 родов.

Первый новорожденный ребенок (мальчик Максим) в 2017 году появился на свет в городском роддоме №4. А первый ребенок в День рождения Одессы, тоже мальчик, увидел свет в городском роддоме №7, отметившем в прошедшем году полувековой юбилей работы.

Одесские медики проводят активную системную работу по сохранению и укреплению здоровья матерей и новорожденных. В рамках муниципальной целевой программы «Здоровье» все недоношенные новорожденные с дыхательными расстройствами бесплатно обеспечиваются дорогостоящим препаратом сурфактантом. По программе «Здоровье» бесплатно обеспечивают карбетоцином для профилактики акушерских кровотечений всех женщин из группы риска. Все беременные, состоящие на учете в городских женских консультациях Одессы, обеспечены бесплатным обследованием на ВИЧ-инфекцию и двухразовым ультразвуковым скринингом на сроке до 22-х недель.

Сотрудники акушерско-гинекологической службы Одессы постоянно повышают свой профессиональный уровень. Медики принимают участие в научно-практических конференциях, в том числе международных, для них проводят занятия по повышению квалификации, семинары, заседания круглых столов, Дни специалиста с участием ведущих профессионалов.