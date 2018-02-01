Заболеваемость идет на спад, а число закрытых классов растет

Такая странная ситуация сложилась на этой неделе в Одессе. По информации пресс-службы мэрии, заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно ниже эпидпорога и даже имеет тенденцию к снижению. Так, по данным медиков, за минувшую недель гриппом и ОРВИ в городе заболели 5884 человека. Это почти на тридцать процентов меньше , чем за предыдущую неделю.

Однако, из-за высокого уровня заболеваемости в городских школах закрыты на карантин сорок пять классов. В то время, как по данным департамента образования, неделю назад их было тридцать три. Чем объяснить такую странную ситуацию, пока непонятно.