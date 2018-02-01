Лгут, как дышат?

Пожалуй, именно так можно охарактеризовать действия т.н. «общественных активистов», требующих судебной расправы над одесским мэром Геннадием Трухановым.

Вчера, несколько десятков человек, в очередной раз собрались под зданием Соломенского суда столицы и заявляли в услужливо подставленные микрофоны, что требуют отстранения мэра от долженности, поскольку, якобы «одесситы устали от банды Труханова»!

Но вот только по какому праву эти «деятели» позволяют себе говорить от имени жителей миллионного города, в котором т.н. «антирухановкие майданы» никогда не собирали больше нескольких сотен участников!!! То есть, истинная величина этих «выразителей общественной воли» значительно уступает даже статистической погрешности, что не мешает им нагло врать о выражении чаяний всех одесситов! Конечно, в миллионной Одессе не все симпатизируют действующему мэру и его команде, что в любом демократическом обществе совершенно естественно.

В конце концов, Геннадий Труханов ведь не Бенджамен Франклин на сто долларовой купюре, чтобы всем нравиться. И те, кого он не впечатляет, имеют право на самовыражение. Но, во-первых, только в рамках закона, без хулиганства, а во-вторых, именно своего мнения - без самовольной тяги говорить от имени города, подавляющее большинство населения которого поддержало на выборах мэра именно кандидатуру Геннадия Труханова, который победил уже в первом туре. И это, как говориться, медицинский факт. А факт - это самая упрямая штука на свете.

Как известно, одним из основных законов демократии является принцип демократического централизма, означающий безусловное подчинение меньшинства большинству, как залог стабильности и успешного развития. И как показывает практика, любой другой расклад означает только хаос, анархию, деградацию и, как следствие, неизбежную диктатуру с «праздничным набором» репрессий, в том числе, и буквально за инакомыслие. Кто-то успел соскучиться?