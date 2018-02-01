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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Еще одна жертва пожара в Одессе

Категория: Новости

Еще одна жертва пожара в Одессе

   В одном из заброшенных строений в Бассейном переулке накануне вечером произошел пожар. На горячую линию поступило тревожное сообщение о том, что горит отдельно стоящая деревянная постройка. В ней расположились на временное пребывание несколько лиц без определенного места жительства.
По прибытии спасателей из службы чрезвычайных ситуаций, обнаружено, что сгорели 10 кв.м. площади этого помещения.
Нашли тело мужчины без признаков жизни и второй человек получил ожоги, но остался жив. Личности обеих жертв пожара устанавливаются.


Источник: Взгляд из Одессы



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