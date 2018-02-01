Задержан браконьер с уловом 300 килограмм рыбы

Утром 22 февраля во время рыбоохранного рейда сотрудниками Управления оперативного реагирования «Рыбоохранный патруль» задержан браконьер, выловивший 297 кг рыбы.При помощи двух сетей общей длиной 400 метров мужчина добыл 114 сазанов, 42 толстолобика, 99 карасей, 131 леща, 1 щуку и 1 судака. Сумму ущерба оценили в 74 тысячи гривен.

Инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области, близ села Маяки. По факту браконьерства на гражданина составлен протокол об административном нарушении по части 4 статьи 85 КУоАП.