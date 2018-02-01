Санаторий «Лермонтовский» отстояли. Снова. Особая благодарность полиции!

Попытка силового захвата санатория «Лермонтовский», предпринятая сегодня утром неизвестными в масках, провалилась. Как рассказал нашему корреспонденту директор санатория Дмитрий Антипов, около сотни неизвестных людей в масках прорвались на территорию санатория, избили охрану и выбив двери, захватили административное здание. Первыми на пути захватчиков стали ветераны АТО, которые проходят восстановление и лечение в санатории.

О случившемся администрация сразу уведомила полицию и, как рассказал директор здравницы, на место оперативно прибыл лично начальник ГУНП Дмитрий Головин с полицейским спецназом.

В результате захватчиков выдворили из территории «Лермонтовского», а пятнадцать человек задержали. Причем, по словам Дмитрия Антипова, «…у задержанных были изъяты ножи, кастеты и даже пистолеты»! Он отметил, что попыткой захвата руководил т.н. «директор санатория» незаконно назначенный Минюстом, который вот уже на протяжении нескольких лет пытается через суд присвоить эту знаменитую здравницу с более, чем столетней историей.

Мы видели, как он рассчитывался с нападавшими!- рассказал Дмитрий Антипов. После того, как захватчиков выгнали с территории санатория, их организаторы пытались прикрыться судебными исполнителями с каким-то невразумительными документами, но ничего не добившись, около половины второго дня уехали. «Конечно, после того, как этих «титушек» выгнали, те, кто ими прикрывался сразу как-то сдулись!» -рассказывает директор санатория. По его словам, в настоящее время по факту попытки захвата здравницы и нанесению ущерба помещению административного корпуса возбуждено уголовное дело.

Добавим, что директор санатория Дмитрий Антипов выражает благодарность всем одесситам, журналистам и ветеранам АТО, которые помогли отстоять здравницу. И отдельно, особую благодарность начальнику ГУНП Дмитрию Головину, «Из всех руководителей полиции, к которым мы обращались за помощью за эти годы, он был первым, кто настолько быстро и оперативно отреагировал на ситуацию. Лично приехал чтобы разобраться в ситуации и обеспечить восстановление законности и порядка!» - отметил Дмитрий Антипов.