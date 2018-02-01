СБУ разоблачила на взятке руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни

Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни.

Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей за беспрепятственное таможенное оформление грузов, поступающих в Украину через морской порт. К коррупционной схеме чиновник привлек работников других подразделений таможни и посредников.

Оперативники спецслужбы задокументировали два факта передачи чиновнику неправомерной выгоды в размере в тысячу триста долларов США. Сотрудники СБ Украины задержали в рабочем кабинете руководителя, работника таможни и посредника при получении очередной взятки в размере одна тысяча триста пятьдесят американских долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанным готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления.