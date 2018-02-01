Жители Одессы могут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

В Одессе в рамках реализации программы ускорения мер по борьбе со СПИДом Fast Track Cities обеспечено тестирование на ВИЧ в городских поликлиниках, больницах, Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) и женских консультациях. Тест-системы для обследования на ВИЧ закуплены за счет городского бюджета Одессы по муниципальной программе «Здоровье» и распределены по медучреждениям.

Целью проекта является повышение охвата обследованием на ВИЧ одесситов, раннее выявление ВИЧ-положительных пациентов и постановка их на учет для обеспечения антиретровирусным лечением. Специфическая терапия улучшает качество и повышает продолжительность жизни ВИЧ-положительного человека, а также делает его безопасным для окружающих.

В пилотном режиме проект по тестированию на ВИЧ в семейных амбулаториях начал работать с сентября 2017 года в ЦПМСП №5 и ЦПМСП №18, а с января текущего года к нему подключились все Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Экспресс-тестирование не требует особых условий, так что семейный врач или медсестра могут провести его в кабинете либо манипуляционной. Медработник проводит предтестовое и послетестовое консультирование по вопросам ВИЧ. В течение 10-15 минут пациент может узнать свой ВИЧ-статус, конфиденциальность которого гарантируется.

В январе 2018 года в лечебно-профилактических учреждениях Одессы обследованы на ВИЧ-инфекцию 1248 человек. У 55 из них экспресс-тесты показали положительный ВИЧ-статус, при этом 27 человек уже получают антиретровирусную терапию, а ряд пациентов еще проходят дополнительные обследования.

Целью проекта «Ускоренный ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии» (Fast Track Cities) является достижение к 2020 году цели 90-90-90. Это означает, что не менее 90% ВИЧ-позитивных горожан будут знать свой статус, 90% из них будут получать антиретровирусную терапию, 90% будут иметь неопределяемую вирусную нагрузку.