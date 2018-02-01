Названы имена юных джазовых звезд Одессы

С 21по 22 февраля 2018 года в Одессе проходил Первый городской открытый джазовый фестиваль-конкурс «Black and white music».



Более 60 юных музыкантов школ эстетического воспитания в возрасте от 6-ти до 18-ти лет приняли участие в конкурсе.



«Для Одессы очень важно создание новых творческих проектов. Наши школы эстетического воспитания дают учащимся базовое академическое музыкальное образование. И нам отрадно, что в нашем городе развивается такой любимый многими вид искусства, как джаз. Проведение фестиваля-конкурса - это возможность услышать друг друга, познакомиться, ощутить эстетическое наслаждение от сотворчества и соимпровизации», - отметила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

«Детской музыкальной школе № 1, ее коллективу удалось провести праздник, создав настоящую феерию джаза. Мы убедились, насколько талантливо дети работают в этом музыкальном направлении. Предстоит еще много работы, но главное - начало положено», - отметила замдепартамента культуры и туризма Одесского горсовета Людмила Крыжалко.

Вчера в детской музыкальной школе №1 состоялись награждение и концерт победителей джазового фестиваля. На гала-концерте прозвучали лучшие номера лауреатов конкурса.



Профессиональное жюри достойно оценило фестиваль и выявило победителей в номинациях: "Солисты-инструменталисты", "Солисты-вокалисты" и "Инструментальный ансамбль".

По мнению директора детской музыкальной школы № 1 Марины Русяевой, джазовый фестиваль-конкурс интересен и его ожидает долгая активная творческая жизнь.

«Этот конкурс важен не только для юных участников, но и для нас - профессиональных музыкантов. Мы вместе с детьми учимся, растем, совершенствуем мастерство. И главное: мы познакомились, послушали друг друга, и ребята знают, что для достижения успеха нужно много трудиться», - подчеркнул глава жюри, преподаватель Херсонского музучилища Олег Голдаковский.



Преподаватель эстрадно-джазового отдела Одесского училища искусств и культуры им. К. Д. Данькевича, ведущая радиопередач «Джаз-клуб» и «Джаз после полуночи» на радио «Гармония мира» Елена Шевченко отметила, что этот конкурс для юных музыкантов - серьезный шаг к образовательной карьере.



Победителям конкурса были вручены дипломы, грамоты и призы, а от Одесской филармонии - билеты на концерт джазового пианиста Алексея Петухова с камерным оркестром и другими известными музыкантами.



Фестиваль проходил при поддержке одесской мэрии.