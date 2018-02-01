Политолог по «делу Труханова»: Состава преступления нет, есть много желающих сесть в кресло мэра Одессы

Такое мнение высказал в эфире телеканала «Прямой» политолог Кость Бондаренко. По его убеждению, в таких «криминальных делах» можно с легкостью обвинить мэра любого украинского города. В каждом городе есть объекты коммунальной собственности, есть желание горсовета как-то их использовать.

«В этом деле, судя по выложенным материалам стороны обвинения, на мой взгляд, нет состава преступления. Есть много желающих занять место мэра Одессы», - подчеркнул Кость Бондаренко. Он еще раз напомнил, что решение о покупке здания бывшего завода «Краян» принималось коллегиально – депутатами Одесского городского совета в ходе сессионного заседания. А мэр подписал это решение депутатов.

В качестве примера Кость Бондаренко привел недавно закрытое уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Колобова, который тоже подписал решение депутатов Верховной Рады, которое до него подписал тогдашний министр экономики Порошенко. Но НАБУ пыталось посадить в тюрьму только лишь Колобова.

Кость Бондаренко акцентировал внимание на заангажированности НАБУ, которые неумело исполняет «заказы». «НАБУ и его заказчики этим делом пытаются накануне выборов послать сигнал мэрам других городов, чтобы были более послушными», - отметил эксперт. Кость Бондаренко подчеркнул, что Одесса – специфический город, в котором благодаря деятельности Труханова в столь непростое для страны время, все спокойно.

«Никто не обращает внимание, на то, какой мэр Труханов! Что он и его команда сделали для города! Желание «сбить» Труханова обусловливается желанием сесть на финансовые потоки. Ведь Одесса – крупнейший ресурсный центр страны», - продолжил политолог.

«Но, знаете одесситы в трех соснах не блуждают, они четко знают, кто именно стоит за этим политическим заказом... для кого Труханов не выгоден. Самое простое – снять его с занимаемой, выборной должности. Для этого надо завести уголовное дело», - подчеркнул Кость Бондаренко.

Политолог резюмировал, что как бы ни было, и как бы это некоторые не нравилось, рейтинг доверия горожан у Геннадия Труханова самый высокий из всех мэров Одессы периода независимого украинского государства.