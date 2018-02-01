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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Полноценная реконструкция взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта завершиться не позднее конца следующего года

Категория: Новости

Полноценная реконструкция взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта завершиться не позднее конца следующего года

   Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, полноценная реконструкция взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта должна завершиться не позднее конца следующего года. Все зависит от финансирования.

 

   Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины-
"Зараз почнеться повноцінна реконструкція, вже завершується будівництво цементного заводу, і я б хотів, щоб все закінчилося в цьому році, але реалістично — це буде наступний рік. Питання у фінансуванні. Поки маємо лише 0,5 млрд гривень".

 

  Напомним, в ноябре прошлого года компания «Автомагистраль-Юг» начала подготовительные работы по строительству ВПП для Одесского международного аэропорта. До этого Кабмин согласовал выделение на эти цели 500 млн грн, полная смета реконструкции — миллиард 670 млн грн.


Источник: OBLVESTI



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