Очередное "минирование". В этот раз Аллея Славы

Сегодня в парке Шевченко на Аллее Славы жители города планировали возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Однако всех, кто прибыл в парк, ждало разочарование – неизвестные сообщили правоохранителям о наличии взрывчатки на Аллее. Прибывшая на место полиция оцепила, на месте работали взрывотехники и кинологи. Сообщение о взрывчатке оказалось ложным, и правоохранители открыли доступ к Аллее Славы.

Кроме того, полицейские остановили группу молодых людей, которые направлялись в сторону памятника. У парней при себе были флаги с надписью «Вера и память». Их остановили на подходе к Аллее Славы, изъяли флаги и провели поверхностный осмотр.