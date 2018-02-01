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  • Просмотров: 70
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Очередное "минирование". В этот раз Аллея Славы

Категория: Новости

Очередное "минирование". В этот раз Аллея Славы

   Сегодня в парке Шевченко на Аллее Славы жители города планировали возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу. 

Однако всех, кто прибыл в парк, ждало разочарование – неизвестные сообщили правоохранителям о наличии взрывчатки на Аллее. Прибывшая на место полиция оцепила, на месте работали взрывотехники и кинологи. Сообщение о взрывчатке оказалось ложным, и правоохранители открыли доступ к Аллее Славы.

Кроме того, полицейские остановили группу молодых людей, которые направлялись в сторону памятника. У парней при себе были флаги с надписью «Вера и память». Их остановили на подходе к Аллее Славы, изъяли флаги и провели поверхностный осмотр.



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