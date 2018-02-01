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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Представлять Украину на чемпионате Европы по боксу будут одесситы

Категория: Новости

Представлять Украину на чемпионате Европы по боксу будут одесситы

    С 12 по 18 февраля 2018 года в Херсоне проходило молодежное первенство по боксу.

172 спортсмена из разных областей Украины демонстрировали свои силы и мастерство на чемпионате по боксу. Бескомпромиссные поединки лучших боксеров определили победителей в конце турнира.  В составе сборной Одесской области на чемпионате успешно выступили одесские спортсмены.

Так, Максим Молодан и Марат Григорян завоевали золотые медали в весовых категориях до 64 кг и 91 кг соответственно. Второе место в весовой категории 75 кг занял Виктор Литвак. 

В общекомандном зачете Одесская область заняла первое место. 

В апреле 2018 года победители данного турнира будут защищать честь Украины на чемпионате Европы среди молодежи, который пройдет в Риме.

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Турнир проводился с целью популяризации и развития в Украине бокса, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, а также отбора спортсменов в национальную сборную Украины для участия в 2018 году на чемпионатах Европы и мира. 


Источник: Одесский горсовет



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