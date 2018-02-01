Украина и ароматы: 5 историй о Малевиче

Он оказал большое влияние на развитие искусства ХХ века, а в Советском Союзе даже упоминать о нем было опасно.

Автор знаменитого "Черного квадрата" Казимир Малевич родился 23 февраля 1879 года в Киеве, но точное место, где жила его семья, обнаружили лишь несколько недель назад.

Какова роль Малевича в мировой культуре, какое место в его творчестве занимала Украина, и какая детективная история развернулась вокруг его архива в Киеве - ВВС Украина рассказывает пять интересных историй из жизни художника.

Малевич - философ

Казимир Малевич - не только всемирно известный художник, чьи работы экспонируются в ведущих музеях мира и продаются за десятки миллионов долларов на аукционе Sotheby's.

Он был преподавателем и философом, автором многочисленных работ по искусству, который повторял, что "перо острее кисти и глубже проникает в мозг".

Малевич создал философию супрематизма - беспредметного искусства, выступая против реалистичной живописи. Он предлагал не делать копию того, что уже и так существует.

Image caption "Супрематическая композиция" Малевича, 1916 год. Работа была продана на аукционе Sotheby's за $60 млн

"Я не хочу копировать и искажать движение предметов и других форм природы", - говорит он в своей книге "От кубизма и футуризма к супрематизму".

"Он предлагает из простейших форм (квадрата, треугольника) и простых цветов создавать новое измерение. Этим он и занимался - создавал новые миры", - рассказывает исследовательница творчества художника и автор книги "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930" Татьяна Филевская.

Как "Черный квадрат" взволновал публику

Малевич описывал создание "Черного квадрата" как "озарение", он не мог ни есть, ни спать, а потом взял и нарисовал его, рассказал о появлении известной картины французский исследователь творчества Малевича Жан-Клод Маркаде.

Image caption "Черный квадрат" Малевича хранится в Третьяковской галерее в Москве

При этом первой реакцией публики на "Квадрат", который продемонстрировали на выставке в Петербурге в 1915 году, было возмущение. Картину называли "пощечиной" мещанским вкусам тогдашнего общества, провокацией.

Но очень быстро после первой негативной реакции "Квадрат" стал символом нового искусства - символом того, что рисовать можно без сюжета и минималистично.

От квадратов до парфюмерных флаконов

Кроме черного, есть и красный квадрат - под названием "Живописный реализм крестьянки в четырех измерениях". А также "Белый квадрат", "Черный круг", треугольники и овалы.

Но мало кто знает, что авторству художника принадлежит дизайн флакона для одеколона московской парфюмерной фабрики "Брокар".

В 1911 году в продажу поступает одеколон "Северный" во флаконе, изображающем медведя на льдине. Выпуск этого одеколона в таком флаконе продолжался вплоть до конца ХХ века.

Художник, помимо всего прочего, иллюстрировал книги и открытки, создавал эскизы сценических костюмов, а также работал над эскизами для вышивок.

Image caption В своем творчестве Каземир Малевич прошел через все этапы развития западного искусства ХХ века - работал в стиле импрессионизма, позже обратился к авангардистским течениям - кубизму и футуризму (на фото - картина Малевича "Летний пейзаж")

Малевич не имел образования

Не имея профессионального образования, художник стал одним из самых влиятельных фигур в искусстве ХХ века.

Школа в Пархомовке Харьковской области, где его обучали грамоте и аграрному делу - вот и все его "университеты".

"Это был самородок", - отметил исследователь Жан-Клод Маркаде в интервью изданию ART UKRAINE.

Впрочем, живописец много занимался самообразованием, общался с философами, учился живописи у других художников.

Возможно, именно то, что он не получил фундаментального художественного образования, и помогло ему сломать каноны искусства, отмечают специалисты.

Image caption "Супрематические композиции" Малевича

Исчезнувший архив Малевича

С 1928 до 1930 года Малевич преподавал в Киевском художественном институте, но об этом периоде его жизни сведений не сохранилось, пока в 2015 году не был обнаружен его архив. Это произошло совершенно случайно.

Как оказалось, более 70 лет рукописи Малевича хранил и никому об этом не рассказывал ассистент знаменитого художника времен его работы в Киеве Марьян Кропивницкий.

Image caption "Косарь" Малевича, Третьяковская галерея

Тайна открылась только после смерти Кропивницкого - его дочь разбирала архив и обнаружила подборку документов с названием "Малевич". Именно она сообщила о находке искусствоведам.

"Когда мы увидели архив, поняли, это - сенсация. Это были документы, которые ранее считались утерянными: протоколы заседаний Киевского художественного института, в которых Малевич принимал участие, и пять его статей о современном искусстве, четыре из которых никогда не публиковались, стенограммы семинаров и лекций Малевича", - рассказывает Филевская.

Исследователи предполагают, что причиной столь долгого молчания Кропивницкого было то, что в Советском Союзе даже упоминать имя Малевича было опасно.

Он входил в группу художников-авангардистов, чье творчество не принимали и осуждали.

Некоторые из них были репрессированы, другим запретили писать картины.

Малевич был слишком крупной фигурой, чтобы его уничтожить, его работы просто не выставляли.

Украина в жизни Малевича

Несмотря на то, что большую часть своей жизни Казимир Малевич провел в России, в своей автобиографии он называл себя украинцем.

По определению украинского искусствоведа и эксперта по творчеству Малевича Дмитрия Горбачева, "Малевич - украинско-российский художник с польскими корнями".

Иногда он использовал украинский язык в переписке, черпал вдохновение в украинском народном творчестве и воспоминаниях детства, ведь до 17 лет художник жил в украинской деревне.

Как писал сам Малевич, его "тянуло в Киев", здесь он вернулся к ярким цветам в живописи, создал импрессионистическую работу "Святошин".

Image caption Репродукция картины Малевича "Мужчина на фоне супрематического пейзажа"

После преследований авангардистов в России, Киев стал для Малевича глотком свежего воздуха.

Здесь он получил поддержку киевских художников и основал кабинет экспериментального изобразительного искусства при Киевском художественном институте, где, по его словам,"лечил студентов от реализма и страха цвета".

В конце января нынешнего года исследователи творчества Малевича нашли точное место рождения художника - улица Жилянская в Киеве. Само здание не сохранилось. На современной карте Киева это место расположено вблизи дома №63.

BBC