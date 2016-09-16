Amnesty International: в Украине усиливается давление на журналистов

В отчете международной правозащитной организации Amnesty International за 2017 год говорится об усилении давления украинских властей на неправительственные организации и журналистов. Также в отчете обращают внимание на случаи нарушения прав человека на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в аннексированном Россией Крыму.

Свобода слова и неправительственные организации

"Украинские власти усилили давление на своих критиков и неправительственные организации, включая журналистов и антикоррупционных активистов", - говорится в отчете. Там добавляют, что активисты и антикоррупционеры регулярно подвергались нападениям, которые расследовались неэффективно. Некоторые представители силовых органов подозреваются в причастности к подобным нападениям. В качестве примера применения давления приводится принятый парламентом закон, который вводит электронное декларирование для неправительственных организаций.

Копірайт

Петр Порошенко инициировал изменение этого законодательства, однако парламент так и не рассмотрел проекты. Что касается свободы слова, то, прежде всего, в отчете упомянуто отсутствие результатов расследования убийств в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. В отчете не упоминается о том, что в 2018 году судебный процесс над подозреваемыми в убийстве Бузины уже начался. Также упоминается дело блогера Руслана Коцабы, которого в 2016 году осудили за действия, вредящие интересам Украины. Но в 2017 году Верховный суд выпустил его и отправил дело на доследование.

Игорь Гужва сбежал из Украины

В отчете правозащитников также есть упоминания о давлении на СМИ, в частности о деле редактора сайта strana.ua Игоря Гужвы и обысках в газете "Вести". Среди признаков ущемления свободы слова Amnesty International указала запрет на въезд в Украину российским и испанским журналистам из-за вреда интересам Украины. Хотя в отчете отмечают, что запрет для испанских журналистов СБУ впоследствии сняла. Отдельно говорится о житомирском журналисте Василии Муравицком, которого задержали за антиукраинскую деятельность и сотрудничество со СМИ России.

Секретные тюрьмы СБУ

В докладе по Украине правозащитники указывают, что не увидели существенного прогресса в расследовании ситуации с "секретными тюрьмами СБУ", которые якобы имели спецслужбы до 2016 года. Там напомнили, что в отчете комитета ООН по противодействию пыткам указывалось, что в определенных местах лишения свободы СБУ могли быть так называемые "секретные тюрьмы", где удерживали арестованных по подозрению в сепаратизме.

В Украине проверили места несвободы после обвинений в наличии "секретных тюрем" СБУ

В частности, подобное место могло быть в Харькове, где были проблем с доступом правозащитников ООН. В СБУ отрицали наличие таких тюрем. При этом в отчете напоминают, что власти самопровозглашенных республик вообще отказали в доступе к местам несвободы экспертам ООН. Эксперты Amnesty International говорят, что в "республиках" продолжают задерживать и сажать людей, симпатизирующих Украине. В частности, они указывают на заключение известного ученого Игоря Козловского, которого впоследствии обменяли и передали властям Украины.

Права сексуальных меньшинств

Существенным достижением в отчете назвали проведение в Киеве крупнейшего в истории страны "прайда". Там добавили, что полиция обеспечила эффективную охрану во время марша, хотя после шествия радикалы таки напали на нескольких участников.

Лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили

В отчете отметили, что общее число нападений на ЛГБТ-активистов в 2017 году возросло.

Нарушения в Крыму

Правозащитники констатируют, что в Крыму российские власти продолжают наступление на свободу слова, объединений и собраний. Продолжается наступление на крымских татар, что подтверждает запрет Меджлиса и рейды по домам представителей этого народа. В отчете напоминают о делах Эмиля Курбединова, Сервера Караметова и журналиста Николая Семены. Лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которых осудили в Крыму, удалось вернуть в Украину, добавляют правозащитники.

Источник ВВС