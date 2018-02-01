Весна еще не пришла, а в Одесском регионе уже начались весенне-полевые работы

Как сообщил начальник управления аграрной политики области Иван Петрив, на полях области начаты работы по весенней подпитке растений.

По данным чиновника, на сегодняшний день уже обработано 30% всех посевных площадей, в том числе сто шестьдесят тысяч гектаров пшеницы, семьдесят три тысячи гектаров ячменя и более шестидесяти тысяч гектаров рапса.

Всего в регионе посеяно семьсот пятьдесят тысяч гектаров озимых зерновых (102% плановых показателей) и сто пятьдесят четыре тысячи гектаров озимого рапса (128% плана).