АНОНС_СЛОВО_№ 8 (1285) ВИДЕО

На этой неделе у православных христиан начался Великий пост. Это особый период – время не только внешнего, но, прежде всего, внутреннего очищения! Человек отказывается от животной пищи, отказывается от шумных торжеств и увеселений и полностью погружается в свой внутренний мир, в исследование своей души.

Первая неделя поста - время особо усердной молитвы. В течение каждой службы многократно читается покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина. На храмовых богослужениях в понедельник, вторник, среду и четверг на Великом повечерии читается Великий покаянный канон - произведение гениального византийского гимнографа святителя Андрея Критского.

В первое воскресенье Великого поста отмечается Торжество Православия. Подробно о Великом посте и о том, как пройти его с пользой для души и тела в материале Инны Чайчук «Пост – время светлой печали».

Колонка редактора выходит с заголовком «Есть ли жизнь после Майдана?» На момент распада СССР независимая Украина была наиболее промышленно развитым осколком огромного государства – а значит, и наиболее экономически перспективным. Но теперь, 27 лет спустя, мы отстаем практически от всех бывших республик СССР. На месте многих украинских заводов - руины, другие стремительно разоряются, и особенно этот процесс усилился после 2014 года. Почему же так? Мы что самые бездарные и бесхозяйственные?

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Раньше были даровитые и хозяйственные, и вдруг что-то произошло, причем последние годы особенно. Видимо, рыба гниет с головы. Теперешнее руководство страны сознательно отдает нас на прокорм находящемуся в глобальном кризисе Западу. «Достаточно вспомнить слова посла США Пайета: Украинцы ваша задача – пахать и сеять, но не развивать промышленность. Понятно, почему не будет никаких инвестиций в высокотехнологичные сферы, потому что ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины», – заявил бывший министр экономики Суслов в эфире телеканала NewsOne

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«В Мюнхене – «зов миротворцев», в Киеве – погромы. Куда перебежчикам податься?» Так называется статья нашего постоянного автора Никиты Додона.

«Co zanadto, to nie zdrowo», – вспоминает автор известную польскую поговорку. И констатирует, что, увы, эту народную мудрость порой игнорируют даже наши VIP-политики. Недавний вояж Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности добавил тревог его команде не меньше, чем новогодний тур на Мальдивы, считает Никита Додон. Рейтинги Порошенко стремительно падают, люди от него бегут…

Ну, а на самом деле – что происходит? И куда и куда бегут порошенковцы?

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Бежать им на самом деле особо некуда. У нас нет рейтинговых политических проектов ан «демократической» поляне. Однако полупустой зал в Мюнхене очень плохой знак для антинародной власти. Потеря опоры на зарубежных кураторов может привести к утрате занимаемых постов со всеми вытекающими правовыми и имущественными последствиями. Именно этим объясняется всплеск противоправных действий со стороны парамилитарных формирований. Как всегда, всему виной призрак досрочных выборов.

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«Инвестиционные состязания по-украински». Так называется выходящая в номере статья Эллы Алыбиной.

«Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось», — цитирует высокопоставленного европейского дипломата издание Reuters, комментируя недавнее закрытие Евросоюзом программы реконструкции украинских пограничных пунктов пропуска с соседними странами-членами ЕС.

Значит, все-таки Европа устала? Ненадолго же ее хватило! Слабаки! Ну, а если серьезно, чем нам грозит эта европейская усталость?

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Тем что мы получим дырку от бублика. Европа и так хронически не выполняет своих обязательств, по итогам прошлого года выполнена только половина, но ради справедливости необходимо отметить, что и мы не до конца честны. В итоге те делают вид, что платят, а мы делаем вид, что реформируемся. Опять же по причине не понимания, смысла и полезности предлагаемых Западом реформ, которые местами сильно походят на добровольную эвтаназию.

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По аналогии с известным историческим «Мюнхенским сговором», статья Антона Кравчика, выходящая в номере, называется «Мюнхенский несговор». В ней подробно анализируется все, произошедшее на недавнем неформальном форуме по безопасности в Мюнхене. Говорится также и о провале украинской дипломатии. Но, если буквально в двух словах: какие сигналы дал миру нынешний Мюнхен, что в ближайшее время нас всех ждет?

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В какой-то степени эта речь президента вопль ужаса глобальной элиты, перед меняющимся миром. Речь Порошенко по своим претензиям сравнивается с фултонской речью Черчилля однако по закону истории она звучит как фарс, и была направлена против России. Вплоть до пожелания не разрешать нигде в мире вывешивать российский триколор.

С нашей же точки зрения надо понимать, что никаких неразрешимых противоречий между Западным Миром и Россией нет. Так или иначе, но они договорятся (совершенно неважно — как и о чем). Просто подобные заявления нашего президента исключают для них возможность договориться иначе, чем за счет Украины.

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В еще одном материале, выходящем в номере, Антон Кравчик также обращается к теме майдана. Но рассматривает ее в весьма интересном и неожиданном ракурсе. «Майдан десакрализация Мифа», - так называется его статья. И как же, по мнению автора, происходит эта десакрализация?

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Эпиграфом к статье использованы строки написанные по мотивам пьесы Леонида Филатова "Любовь к трем апельсинам "Какой уж год мы бродим по пустыне, а апельсинов нету и в помине. Тем временем уж скоро пятый год, С тех пор как мы отправились в поход!

Это часть, если так можно выразится, фактическая в смысловой же части автор используя научную базу социальной антропологии и социологии религий Эмиля Дюркгейма и других авторов объясняя читателям всю кухню политтехнологической магии производства Майдана на крови ни о чем не подозревающих граждан.