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  • Дата: Вчера, 18:40
Вчера, 18:40

Серьезный пожар произошел накануне на поселке Котовского

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел накануне на поселке Котовского

По информации ГСЧС, на стоянке, расположенной на улице Марсельской загорелся гараж с находившимся там автомобилем.

В результате борьбы с огнем два гаража и один автомобиль «Mitsubishi» практически выгорели. Находившийся во втором сгоревшем гараже автомобиль «Daewoo» удалось спасти.

Так же благодаря стараниям пожарных удалось не допустить распространения огня на другие гаражи.

Причина возгорания устанавливается.

В борьбе с огнем принимали участие две единицы спецтехники и семь человек личного состава.



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