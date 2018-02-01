Серьезный пожар произошел накануне на поселке Котовского

По информации ГСЧС, на стоянке, расположенной на улице Марсельской загорелся гараж с находившимся там автомобилем.

В результате борьбы с огнем два гаража и один автомобиль «Mitsubishi» практически выгорели. Находившийся во втором сгоревшем гараже автомобиль «Daewoo» удалось спасти.

Так же благодаря стараниям пожарных удалось не допустить распространения огня на другие гаражи.

Причина возгорания устанавливается.

В борьбе с огнем принимали участие две единицы спецтехники и семь человек личного состава.