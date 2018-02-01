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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Природно-заповедный фронд Одесской области возрастет на тридцать тысяч гектаров

Категория: Новости


Природно-заповедный фронд Одесской области возрастет на тридцать тысяч гектаров

Такие данные озвучила директор департамента экологии и природных ресурсов области Ирина Шатохина. По ее словам, будет создано двенадцать новых территорий площадью в тридцать тысяч гектаров.

По убеждению чиновника, «именно введение природных комплексов в состав заповедного фонда является одним из наиболее эффективных путей их сохранения».

Новые территории будут расположены на площадях восьми районов области – в центре и на юго-западе региона.

Напомним, что на сегодняшний день природно-заповедный фонд занимает сто шестьдесят тысяч гектаров, что составляет около четырех с половиной процентов всей площади региона, что ниже среднего показателя по стране.



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