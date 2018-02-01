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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Цена формы – сто тысяч гривен?

Категория: Новости


Цена формы – сто тысяч гривен?

Трое злоумышленников в форме полицейских вломились в квартиру проживающего в Одессе иностранца. Избив и связав представителя Южной Азии, они похитили сумму, эквивалентную примерно ста тысячам гривен и компьютерную технику.

По информации ГУНП, один из трех лже-полицейских – 44-х летний житель Одесской области уже задержан. Как отметил начальник ГУНП Дмитрий Головин, «…в настоящее время проводится розыск двух других злоумышленников!»

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье «разбой». Виновным грозит до двенадцати лет лишения свободы.

 



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