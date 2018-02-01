 
Информация к новости
  • Просмотров: 97
  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

Совбез ООН проголосовал за 30-дневное перемирие в Сирии

Категория: Новости

Совбез ООН проголосовал за 30-дневное перемирие в Сирии

За резолюцию, текст которой меняли по требованию России, единогласно проголосовали все 15 членов Совета безопасности ООН. От всех сторон конфликта требуют "немедленно и всесторонне" обеспечить перемирие, сообщает Reuters..

Резолюция, разработанная Швецией и Кувейтом, требует немедленной остановки военных действий на 30-дневный период. Режим тишины должен сделать возможным доступ к медицинской и гуманитарной помощи в тех районах, которые в ней нуждаются, а также позволить провести эвакуацию.

Россия не хотела указывать точное время начала перемирия, поэтому предложение начать его в течение 72 часов после принятия документа было заменено термином "без задержек".

Голосование за резолюцию не однократно переносилось из-за позиции России. Западные дипломаты обвиняют РФ, ключевого союзника сирийского режима, в том, что она пытается выиграть время для решающего удара войск Асада по контролируемой повстанцами Восточной Гуте.

В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 