Совбез ООН проголосовал за 30-дневное перемирие в Сирии

За резолюцию, текст которой меняли по требованию России, единогласно проголосовали все 15 членов Совета безопасности ООН. От всех сторон конфликта требуют "немедленно и всесторонне" обеспечить перемирие, сообщает Reuters..

Резолюция, разработанная Швецией и Кувейтом, требует немедленной остановки военных действий на 30-дневный период. Режим тишины должен сделать возможным доступ к медицинской и гуманитарной помощи в тех районах, которые в ней нуждаются, а также позволить провести эвакуацию.

Россия не хотела указывать точное время начала перемирия, поэтому предложение начать его в течение 72 часов после принятия документа было заменено термином "без задержек".

Голосование за резолюцию не однократно переносилось из-за позиции России. Западные дипломаты обвиняют РФ, ключевого союзника сирийского режима, в том, что она пытается выиграть время для решающего удара войск Асада по контролируемой повстанцами Восточной Гуте.

В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских.