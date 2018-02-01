АТО-шнику за убийство гражданского среди бела дня в столице ничего не будет, ведь погибший сам его спровоцировал себя убить

Боец АТО Владимир Балабух, зарезавший мужчину на остановке в Киеве, был спровоцирован, считает начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский.

Напомним, 10 февраля, после спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" Балабух направился в ближайший магазин, приобрел там кухонный нож, вернулся на остановку и ударил им своего оппонента в сердце сзади. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко. «Данный военнослужащий был спровоцирован, более того, данному военнослужащему был нанесен удар», — защищает бойца АТО начальник ведомства ВСУ Грунтковский.

После задержания выяснилось, что подозреваемый проходит службу в 72-й бригаде, был приписан к воинской части, расположенной в Белой Церкви (Киевская область), и в момент совершения преступления был в увольнительной. Главный военный прокурор Анатолий Матиос связал действия Балабуха с посттравматическим синдромом после прохождения службы в АТО.

Руководитель пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук сообщила, что Владимир Балабух длительное время принимал медпрепараты после лечения. Она отмечает, что подозреваемый в убийстве всегда отличался уравновешенностью и был командиром взвода.

Совсем о другом сообщил главред издания Цензор.НЕТ журналист Юрий Бутусов в Facebook.

«За это время у товарищей никаких серьезных проблем по службе не было. Воевал, как все. Имеет награды. Получил серьезное ранение в голову. Лежал в больнице, лечился у психиатра. Однако в последнее время товарищи заметили, как характер начал меняться. Война здоровья не добавляет. Страшное преступление, которое он совершил в Киеве и за которое он теперь должен получить максимально возможный срок наказания, произошло не спонтанно, предпосылки в психике были», – рассказал он.

Журналист отметил, что у бойца были серьезные проблемы, однако некому было их исправить.

«Значит, не было рядом командира, который бы вмешался, который бы или помог исправиться, или обратил бы внимание психологов, капеллана. А реагировать было надо – ведь срыв мог произойти и в боевой обстановке – с куда более тяжелыми последствиями», – подчеркнул Бутусов.

По мнению журналиста, случай Балабуха необходимо разбирать командирам, психологам и офицерам по работе с личным составом.