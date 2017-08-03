Президент Мексики не поедет в США после телефонной ссоры с Трампом

"Оба лидера согласились, что сейчас не лучшее время для визита, но их команды продолжат переговоры и продолжат работать вместе", - сообщил высокопоставленный американский чиновник сообщает Reuters.

Мехико и Вашингтон планировали провести встречу на высшем уровне в ближайшие несколько недель, но дату визита не сообщали.

Издание Washington Post, которое первым написало о деталях напряженного телефонного разговора, отметило, что лидеры общались по телефону 50 минут, но дискуссия зашла в "тупик", потому что Трамп отказался публично подтвердить, что Мексика не будет финансировать строительство стены вдоль границы с Америкой.

Неназванный представитель мексиканской стороны рассказал, что президент США потерял самоконтроль во время разговора. Американские чиновники описывают Трампа как "разочарованного и раздраженного". Он считает неразумными попытки президента Мексики добиться отмены его предвыборного обещания, которое заключалось в том, что Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены.

Пенья Ньето встречался с Трампом в июле на полях саммита G20. Он отменил ранее запланированную встречу с американским президентом, когда тот угрожал ввести налог на мексиканский импорт в качестве платы за стену.

Ранее издание The Washington Post публиковало расшифровку телефонных разговоров Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии, в которых президент США прибегал к угрозам и ультиматумам.