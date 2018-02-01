Банки готовят к шокам ликвидности

Риск ликвидности



Национальный банк озадачился проблемой краткосрочности фондирования банков. По его расчетам, около 40% банковских депозитов являются вкладами до востребования, 20% – имеют срок до одного месяца, еще 10% – от одного до трех месяцев. Большой объем коротких обязательств повышает риск ликвидности и не способствует долгосрочному кредитованию. «Примерно три четверти обязательств банков привлекаются на срок до трех месяцев и, естественно, выдача длинных кредитов за счет коротких пассивов несет определенные риски для сектора. Рост доли краткосрочных депозитов является одним из мотивов, почему мы разработали норматив ликвидности LCR. Банки должны решить проблему коротких пассивов, чтобы при резких оттоках средств иметь возможность в полной мере их финансировать», – заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.



Новый норматив – коэффициент покрытия ликвидностью (Liquidity coverage ratio, LCR) – составит 100%. Коэффициент будет рассчитан как соотношение высоколиквидных активов (ВЛА) на балансе банка к прогнозируемому чистому оттоку средств в ближайшие 30 дней. То есть банк должен будет иметь запас денег, чтобы выдержать месяц «бегства вкладчиков». С 1 июня расчет LCR будет полгода осуществляться в тестовом режиме. А с 1 декабря банки в обязательном порядке будут рассчитывать этот показатель ежедневно, а отчитываться НБУ – ежемесячно.



Это не первый норматив ликвидности, но три действующих норматива НБУ – мгновенной (Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) ликвидности – не помогли банкам справиться с оттоками в период кризиса. «Положительный момент в том, что этот норматив заменит устаревшие нормативы ликвидности (как минимум Н4 и Н5), которые не отражают и никак не характеризуют состояние ликвидности банков», – считает директор казначейства Альфа-Банка Владимир Лотоцкий.

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Базельский комитет разработал коэффициент ликвидности LCR как реакцию на кризис 2007-2008 годов. Внедрение норматива началось в 2015 году с уровня 60%. К началу этого года он повышен уже до 100%. В настоящее время LCR применяется в 45 странах, в том числе и в странах СНГ.



В Украине LCR также может не сразу составить 100% – к концу года Нацбанк обещает утвердить график плавного ужесточения этого норматива. На этом реформа не закончится. Через год, с 2019-го, Украина введет норматив NSFR, который оценит ликвидность банка в период до года.



Работа с активами



В Нацбанке считают, что переход на норматив будет сложен не для всех банков. «Очевидно, повлияет он на банки, у которых дефицит высоколиквидных активов. Им нужно будет направить средства на покупку ОВГЗ или депозитных сертификатов, но такая проблема наблюдается в первую очередь в небольших банках. Все большие банки являются ликвидными и безболезненно войдут в норматив. Поэтому мы не ожидаем роста спроса на государственные ценные бумаги, что не скажется на кредитовании реального сектора», – сообщил господин Ваврищук.



Для покрытия гривневых оттоков банки смогут использовать такие ВЛА: банкноты и монеты, средства на корсчете и депозиты в НБУ, депозитные сертификаты НБУ, ОВГЗ в гривне и валюте (со сроком погашения больше 30 дней), долговые ЦБ международных банков развития.



Валютные оттоки будут покрываться валютным кэшем, депозитами в НБУ, валютными ОВГЗ (со сроком до 30 дней), еврооблигациями, долговыми ЦБ международных банков развития и госорганов стран G7 с рейтингами не ниже АА-, деньгами на корсчетах в банках с инвестрейтингом.



По данным Нацбанка, средняя доля ВЛА в чистых активах банковского сектора превышает 30%, но они распределены неравномерно. В госбанках доля превышает 40% благодаря ОВГЗ, а в некоторых частных банках она меньше 10%. Международный опыт говорит о необходимости доли ВЛА в чистых активах в размере 18-25%. «В нашу рабочую группу, которая занималась обсуждением концепции расчета LCR, входили 15 банков. На базе семи банков мы проводили тестовые расчеты. Результаты оказались хорошие: и в гривне, и в инвалюте почти все банки выполняли норматив более 100%. Только у двух банков он был ниже», – констатирует руководитель отдела разработки макропруденциальной политики НБУ Наталья Задерей.



В то же время ряду банков придется докупить госбумаг для увеличения доли в ВЛА в портфеле. «С введением норматива LCR некоторые банки переформатируют свои балансы в пользу ОВГЗ. У большинства банков, особенно государственных, с этим не возникнет проблем. Но не у всех западных банков открыты лимиты на этот инструмент. Я ожидаю, что риск-менеджеры в их материнских банках пересмотрят свое решение», – говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.



Как объяснила главный казначей Альтбанка Наталья Стельмах, влияние также ощутят банки, у которых нет возможности открыть корреспондентские счета в банках с инвестиционным рейтингом. «В Украине только некоторые крупные банки имеют данные рейтинги. В зависимости от структуры баланса банки могут сместить свои приоритеты с кредитования на увеличение портфеля ОВГЗ (что едва ли является позитивным для развития экономики)», – считает она.



Работа с вкладчиками



Впрочем, в НБУ не видят проблемы в том, что банкам нужно будет резко «бежать» за покупкой госбумаг. «Высоколиквидные активы – это числитель в формуле. Не обязательно увеличивать числитель. Весь фокус внимания у банков должен быть к знаменателю, то есть прогнозируемому оттоку средств. Чем меньше будет знаменатель, тем меньше будет нужен числитель», – говорит заместитель начальника отдела департамента методологии НБУ Наталья Чаус.



В Нацбанке ожидают, что LCR вынудит банки удлинять сроки пассивов. «Мы рассчитываем на изменение структуры доходности. Сейчас банки не дифференцируют ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам. Бывает, что разница по ставке между депозитом на 1 месяц и 12 месяцев может составлять менее 1 п.п. Банки должны дать больше стимулов вкладчику выбирать длинный депозит, а не короткий. Мы считаем, что большая доходность по длинным депозитам должна быть компенсирована более низкими ставками по коротким депозитам», – говорит господин Ваврищук.



Банкиры понимают необходимость переформатирования портфеля вкладов. «Сложнее может быть банкам, ресурсная база которых сформирована за счет средств до востребования и краткосрочных вкладов (сроком один-полтора месяца), и тем, у кого в пассивах преобладают средства юрлиц. Думаю, сейчас начнется работа с вкладчиками и, возможно, уменьшение ставок по вкладам до востребования или повышение ставок по долгосрочным вкладам для большей их привлекательности», – прогнозирует Наталья Стельмах.



Альтернативой привлечению длинных депозитов могут стать выпуски облигаций. «Одним из самых действенных шагов по улучшению банковской системы я считаю введение срочных депозитов без права досрочного требования. За счет этого минимизируется панический отток депозитов. Но я не уверен, что за счет розницы банки смогут привлекать длинные деньги. Наоборот, тенденции свидетельствуют об увеличении остатков средств физлиц на текущих счетах, а срочные депозиты, особенно валютные, теряют свою привлекательность. Поэтому банки все больше будут задумываться о выпуске облигаций», – говорит Михаил Демкив. За последний год облигации выпускали ТАСкомбанк, Кредобанк и ОТП Банк.



Вместе с тем банкиры опасаются потенциально негативного эффекта норматива LCR на маржинальность банков. «При увеличении коэффициентов для расчета LCR банки будут вынуждены меньше привлекать средств до востребования и больше срочных депозитов, которые стоят дороже. Учитывая, что банковский сектор находится на этапе восстановления после беспрецедентной девальвациинациональной валюты, затянувшегося финансово-экономического кризиса, аннексии Крыма, военных действий на востоке страны, внедрение ужесточающих нормативов должно быть постепенным, не создающим дополнительной турбулентности», – считает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.



НБУ мог бы гибко менять норматив, чтобы в периоды роста экономики банки не держали слишком большой объем активов в инструментах с низкой доходностью. «Степень влияния норматива будет зависеть от своевременного снижения коэффициентов волатильности обязательств в периоды стабильного роста экономики и банковского сектора во избежание излишней концентрации неработающих активов, а также увеличения данных коэффициентов в предкризисные периоды с целью своевременного накопления банками «подушки» ликвидности», – говорит господин Приходько.

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