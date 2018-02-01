Замки Нижней Силезии: путешествие по бурному прошлому

Копірайт зображення PAVLO FEDYKOVYCH

Нижнюю Силезию недаром сравнивают с долиной Луары. Многочисленные крепости, замки, усадьбы и дворцы - молчаливые свидетели польской истории от Средневековья до современности.

Польская долина Луары

Путешествие на поезде от городка Клодзко до Валбжиха на юго-западе Польши длится полтора часа и проходит через холмистый ландшафт Нижней Силезии.

Среди зеленых лугов и покрытых лесами холмов время от времени всплывают сонные поселения, почти каждое из которых венчает величественный дворец.

"Земля сотни дворцов" - так называют этот регион, где расположена четверть всех польских замков, как отмечает Центр социальной политики Нижней Силезии.

Нижнюю Силезию недаром сравнивают с долиной Луары, родиной самых очаровательных резиденций французских королей и знати.

Крепости и дворцы

Копірайт зображення PAVLO FEDYKOVYCH

Территория Нижней Силезии обильно усеяна средневековыми крепостями, экстравагантными дворцами в стиле неоренессанса, барокко и историзма.

Здесь можно увидеть и небольшие скромные усадьбы, и огромные сооружения, например роскошный дворец Каменец-Зомбковицкий (на фото).

Он был возведен в середине XIX века для принцессы Марианны Нидерландской, дочери короля Нидерландов Виллема I.

Бурная история

Копірайт зображення PAVLO FEDYKOVYCH

Нижняя Силезия, расположенная вдоль границы с Чехией на юго-западе Польши, имеет богатую историю, отчетливо сказавшуюся на ее пейзаже.

На протяжении веков эти земли принадлежали Польше, Богемии, Австрии, Пруссии и Германии.

Древнейшие замки появились здесь еще во времена средневековья, когда эта территория была разделена между польскими герцогствами.

Крепость в Зомбковице-Слёнске (на фото) должна была защищать земли от нападения захватчиков.

Ее возвели в XIV веке на перекрестке нескольких важных торговых путей Европы.

Величественное преобразование

Копірайт зображення PAVLO FEDYKOVYCH

В 1742 году Нижняя Силезия попала под власть Пруссии. В то время многие прусские аристократы переселились в Нижнюю Силезию, где они отстроили старые крепости, превратив их в величественные дворцы и волшебные усадьбы.

Возведенная еще в начале XVI века крепость в Олеснице (на фото) стала летней резиденцией влиятельной прусской семьи Гогенцоллернов.

Они перестроили средневековое оборонительное сооружение в изысканный дворец в стиле ренессанса.

Потерянные сокровища

Копірайт зображення PAVLO FEDYKOVYCH

Один из крупнейших и самых загадочных дворцов Нижней Силезии - это замок Ксёнж (Князь). Грандиозное и довольно эклектичное сооружение возвышается среди обильной зелени Валбжиских гор.

Во время Второй мировой войны Нижняя Силезия оставалась частью Германии, и некоторые историки предполагают, что Гитлер планировал сделать Ксёнж официальным штабом нацистов.

Агентство Associated Press как-то сообщало о слухах, что загадочный нацистский поезд с сокровищами может быть похоронен именно под этим замком.

Гипотезу о скрытых сокровищах подпитывает тот факт, что под замком и прилегающей территорией расположена широкая сеть подземных нацистских тоннелей.

Упоминание об оккупантах

Копірайт зображення PAVLO FEDYKOVYCH

После окончания войны и политической реструктуризации Германии Нижняя Силезия подверглась колоссальным демографическим и культурным изменениям. Регион стал частью советской коммунистической Польской Народной Республики, а немецкое население было вынуждено покинуть эти земли.

Дворцы и замки были опустошены и заброшены - новая власть видела в них символ бывших оккупантов. Резиденции королей и знати превратили в складские помещения или растащили на строительство.

Символ примирения

Копірайт зображення PAVLO FEDYKOVYCH

После падения коммунистического режима в Польше в 1989 году интерес к историческому и культурному наследию возродился.

Дворцы отреставрировали, благодаря чему Нижняя Силезия стала одним из популярных туристических направлений.

Некоторые резиденции, например Каменецкий дворец XVIII века (на фото), приобрели частные инвесторы, превратив их в гостиницы и рестораны класса люкс.

Другие замки были отремонтированы на государственные средства, теперь в них размещены интерактивные музеи и культурные центры.

Активное возрождение дворцов сегодня довольно символично и свидетельствует о примирении нации со своим непростым прошлым.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.