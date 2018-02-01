В Одессе загорелся и едва не взорвался грузовик

Происшествие произошло накануне на Окружной дороге. По информации ГСЧС, в грузовике «ГАЗ-3301» произошло возгорание кузова.

Поскольку в грузовике было газобаллонное оборудование, возникла реальная угроза взрыва.

Однако оперативно прибывшие пожарные смогли не допустить попадания огня на газовые баллоны. Тушение пожара заняло более часа. По имеющимся данным, пострадавших нет.

В нем принимали участие две единицы техники и десять человек личного состава.

Причины возгорания устанавливаются.