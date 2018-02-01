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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Движение сразу четырех троллейбусных маршрутов заблокировало одно «рядовое» ДТП

Категория: Новости


Происшествие произошло накануне вечером на Адмиральском проспекте.

Там в районе пятой станции Фонтанской дороги столкнулись автомобили «Daewoo» и «Нива». В результате движение в сторону центра города оказалось крайне затруднено, а движение троллейбусных маршрутов № 7, 9, 10, 11 оказалось полностью заблокированным.

В результате десятки троллейбусов попали в «пробку», что фактически перекрыло движение и автотранспорта.

Отметим, что участники дорожного движения жалуются, что патрульные полицейские действуют недостаточно оперативно, в следствие чего время транспортного коллапса затягивается на неопределенное время.



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