Движение сразу четырех троллейбусных маршрутов заблокировало одно «рядовое» ДТП

Происшествие произошло накануне вечером на Адмиральском проспекте.

Там в районе пятой станции Фонтанской дороги столкнулись автомобили «Daewoo» и «Нива». В результате движение в сторону центра города оказалось крайне затруднено, а движение троллейбусных маршрутов № 7, 9, 10, 11 оказалось полностью заблокированным.

В результате десятки троллейбусов попали в «пробку», что фактически перекрыло движение и автотранспорта.

Отметим, что участники дорожного движения жалуются, что патрульные полицейские действуют недостаточно оперативно, в следствие чего время транспортного коллапса затягивается на неопределенное время.