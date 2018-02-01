В январе Одесская область заработала для госбюджета более 1,6 миллиарда гривен

Такое данные привел руководитель территориального управления ГФС Глеб Милютин.

По его словам, почти треть этой сумы составил доход за возмещение НДС, а остальные составили доходы с налогов физических лиц, прибыли с доходов акцизных товаров и военного сбора.

«Это вклад одесситов благосостояние граждан всего государства! Ведь налоги - это ресурс, на который опирается власть при внедрении реформ!»- подчеркнул чиновник.

Отметим, что январский показатель Одесской области в нынешнем году более, чем на четверть превышает прошлогодние достижения.