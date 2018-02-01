Сегодня самый холодный день зимы. Но худшее - впереди

Согласно прогнозам синоптиков, 26 февраля стал самым холодным днем нынешней зимы. Температура упала до минус двенадцати градусов.

Но, оказывается, это только начало похолодания. Уже завтра температура упадет еще на два градуса, а Одессу накроет сильный снегопад, метель и порывистый ветер до 22 метров в секунду, что соответствует штормовому уровню.

А самым холодным днем станет последний день календарной зимы - 28 февраля, когда ожидается падение температуры до минус шестнадцати. А местами - до минус двадцати градусов.

Затем придет кратковременное потепление, а воскресенье ожидается новая волна похолодания, которая продлится до 8 марта.