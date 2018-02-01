Фонд готов сотрудничать с ЕС для оказания помощи

Возможные программы поддержки Украины в рамках сотрудничества Украины и ЕС обсуждались на неформальной встрече в Брюсселе президентом Фонда Бубураса Пантелисом Бубурасом с Европейским комиссаром, ответственным за гуманитарную помощь и управлением в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом.

По словам г-на Стилианидиса, ЕС внимательно следит за тем, что происходит в Украине, поскольку это касается и его сферы деятельности, в основном за теми регионами, которые в настоящее время находятся в состоянии войны. Без каких-либо подробностей, комиссар рассказал о программах, направленных на помощь пострадавшим регионам Украины, которые будут постепенно воплощаться, в соответствии с их необходимостью и возможностями для их надлежащего использования.

Со своей стороны, фонд г-на Пантелиса Бубураса тоже готов помогать тем регионам Украины, для которых будет разработана программа поддержки ЕС. «При каждой возможности, которую имею, разговаривая с должностными лицами и представителями организаций ЕС и США, я пытаюсь поделиться своим опытом и убеждениями, что Украина - страна, которая заслуживает на поддержку. Как человек, проживающий в этой стране, я считаю, что, если будет оказана надлежащая поддержка, Украина может встать на правильный путь и стать сильным государством. Эти мои взгляды также были переданы г-ну Стилианидису. Регионы, для которых должны быть разработаны программы развития, конечно, являются в первую очередь те, где проходят военные действия. Также считаю, что необходима поддержка Одессе и Мариуполю».