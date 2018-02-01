Обвинение «умылось». Снова. На сей раз — в Апелляции

Геннадий Труханов остается на свободе. Бесплатно! Сегодня Апелляционный суд Киева рассматривал апелляцию Специализированной антикоррупционной Прокуратуры на решение Соломенского суда столицы, который несколько дней назад отклонил доводы обвинения и оставил одесского мэра Геннадия Труханова на свободе без всякого залога.

Передав его на поруки нардепу Дмитрию Голубову.

САП обжаловала данное решение. Однако Аппеляционный суд, рассмотрев доводы сторон, оставил решение Соломенского суда в силе.

Таким образом Геннадий Труханов остается на свободе совершенно бесплатно.

Напомним, что САП требовала отправить одесского мэра под стражу с правом выхода под залог в размере пятьдесят миллионов гривен.

Отметим, что в «корне» обвинений против мэра, его заместителя Павла Вугельмана и ещё нескольких чиновников лежит т.н. «дело Краяна» — покупки бывшего здания завода «Краян», где планируется разместить все городские службы, которые до сих пор были разбросаны по всему городу.

Добавим, что по имеющейся информации, рассмотрение аналогичной апелляции на решение суда первой инстанции в отношении Павла Вугельмана, которого так же оставили на свободе, передав на поруки двум нардепам, перенесено на 12 марта.

В отношении его САП требовала взятие под стражу с правом выхода под залог в тридцать миллионов гривен.