Серьезный пожар возник в подвале жилого дома в центре города

По информации ГЧСЧ, около двух часов ночи поступил сигнал о возгорании в подвале трехэтажного жилого дома на улице Пушкинской.

Первый пожарный экипаж прибыл на место уже через девять минут после вызова.

Как было установлено, горит участок подвала под одной из парадных, которую уже затянуло дымом. Кроме того, имеется реальная угроза распространения пожара на всё здание.

Пожарные быстро эвакуировали жителей задымленной парадной и приступили к тушению пожара. Борьба с огнем продолжалась около сорока минут.

Благодаря оперативным действиям пожарным удалось не допустить распространения огня и площадь возгорания составила всего десять квадратных метров.

А ведь в здании, помимо жилых квартир, находятся пекарня и стоматологический кабинет.

Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, ею стало «неосторожное обращение с огнем неизвестным лицом».

В ликвидации пожара принимали участие семь единиц техники и двадцать восемь человек личного состава.