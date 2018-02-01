Геннадий Труханов торжественно пообещал не уезжать из Одессы и не предавать одесситов

Городской голова Геннадий Труханов в ходе апелляционного судебного заседания доходчиво разъяснил суду несостоятельность доводов обвинения, которое требует взять его под стражу.

По словам мэра, во-первых, в этом нет никакой необходимости, поскольку он нигде не скрывается и сотрудничает со следствием.

А во-вторых, в этом случае город понесет большие убытки и многие инвестиционные проекты не будут реализованы.

Как особо отметил Геннадий Труханов, «…я никуда не уезжаю, я родился в Одессе, здесь живет моя семья. Я никогда не брошу и не предам одесситов! Я готов выполнять все обещания, которые на меня наложил суд».

Напомним, что согласно решению Соломенского суда одесский мэр должен сдать загранпаспорта и воздержаться от общения с другими фигурантами по данному делу.