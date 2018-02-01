На уборку снега 27 февраля в Одесской области будут задействованы до сотни единиц тяжелой техники, включая военные гусеничные тягачи

Об этом было сообщено в ходе заседания областного штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Как было отмечено, в первую очередь будут очищаться наиболее востребованные трассы: «Одесса-Киев», «Одесса-Рени», «Одесса-Кучурганы» и другие.

Для оказания помощи людям, застигнутым непогодой вне дома, в регионе разворачиваются двенадцать пунктов обогрева, которые будут работать в круглосуточном режиме.

А чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских центров, на случай аварийного отключения электроэнергии заготовлены шестьдесят три мощных дизель-генератора.