В Измаиле остановили образовательный процесс. Пока – временно…

Городские власти Измаила закрыли школы и часть дошкольных учреждений города.

Про информации в соцсетях, причиной столь радикальных действия стали ожидаемые с 27 февраля сложные погодные условия с метелью и штормовым ветром, а также вспышка заболеваний ОРВИ и гриппом.

Пока занятия остановлены до 3 марта.

При этом догнать учебные планы рекомендуется за счет уплотнения учебного материала. Однако, принимая во внимание особенности погодных условий в столице украинского Придунавья нынешней зимой, учебный план уже итак уплотнен практически «под завязку».