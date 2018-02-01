 
Информация к новости
  • Просмотров: 116
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Измаиле остановили образовательный процесс. Пока – временно…

Категория: Новости


В Измаиле остановили образовательный процесс. Пока – временно…

Городские власти Измаила закрыли школы и часть дошкольных учреждений города.

Про информации в соцсетях, причиной столь радикальных действия стали ожидаемые с 27 февраля сложные погодные условия с метелью и штормовым ветром, а также вспышка заболеваний ОРВИ и гриппом.

Пока занятия остановлены до 3 марта.

При этом догнать учебные планы рекомендуется за счет уплотнения учебного материала. Однако, принимая во внимание особенности погодных условий в столице украинского Придунавья нынешней зимой, учебный план уже итак уплотнен практически «под завязку».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 