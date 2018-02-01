Стрельба на Старосенной площади стала следствием нападения неизвестных на одессита

Такую версию событий озвучила пресс-служба ГУНП. Так, по словам представителя ведомства Любови Гордиевской, несколько человек совершили нападение на сидящего в автомобиле «Lexus» одессита.

«К нему подъехали на автомобиле «Волга» несколько человек, разбили стекло и совершили нападение. После чего, сделав два выстрела из предположительно травматического пистолета, уехали.»

Как отметила Любовь Гордиевская, личности нападавших установлены и принимаются меры для их задержания.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство).