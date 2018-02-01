С приходом холодов в Одессе срочно разворачивают два стационарных пункта обогрева

По информации мэрии, они традиционно расположены на улице Жюлио Кюри и в Преображенском парке со стороны улицы Мечникова.

Оба пункта будут работать в круглосуточном режиме.

Напомним, однако, что всего несколько дней назад палатка, используемая для обогрева в районе Преображенского парка, была разрушена неизвестными, а находящиеся в ней люди жалуются на примененные против них методы физического воздействия.

Отметим, что на протяжении многих лет один из таких пунктов располагался возле вокзала в Старосенном сквере, но после его реконструкции было решено перенести его в Преображенский парк.