Взыскание алиментов на ребенка

Благополучие детей, их права и социальная защищенность всегда вызывали пристальное внимание как украинского общества, так и мирового. Вследствие своей физической и умственной незрелости дети нуждаются в специальной охране и заботе не только со стороны родителей, но и со стороны государства.

Конечно, основную ответственность за обеспечение наилучших интересов ребенка несут родители или другие лица, которыеих воспитывают. Каждое такое лицо должно действовать добросовестно в пределах своих способностей и финансовых возможностей. Возможно, именно поэтому украинское законодательство предоставляет родителям право самостоятельно договариваться и выбирать способ содержания ребенка, который будет лучше соответствовать его интересам. Однако не всегда родителям, чьи жизненные пути разошлись, удается договориться о порядке содержания их детей. В таком случае государство должно защитить интересы ребенка.

В связи с изменениями в законодательстве предлагаем ознакомиться с новым порядком обеспечения детей алиментами. Согласно предыдущей редакции Семейного кодекса Украины алименты, полученные на ребенка, являются собственностью того из родителей, на имя кого они выплачиваются, и должны использоваться по целевому назначению. Несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении алиментами. Согласно законодательным изменениям, алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка.

По решению суда алиментыприсуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме – отныне законодатель четко указал, что способ взыскания выбирает заявитель.

Кроме того, отныне при определении размера алиментов суд учитывает наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств у плательщика алиментов и доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов.

Увеличен минимальный размер алиментов на одного ребенка. Сейчас он не может быть меньше 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (предыдущая редакция – 30%).

Cейчас ответственность лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, сводится фактически к двум направлениям:

возможность обратить взыскание на имущество должника;

возможность ограничить выезд должника за границу.

Однако на практике оба направления показывают свою неэффективность. Решение этих проблем требует системного подхода, стоит начать с законодательных новаций. 10 ноября 2017года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №7277 об усовершенствовании порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Основной его целью является обеспечение надлежащего исполнения решений о взыскании алиментов. Верховная Рада уже рассмотрела законопроект в первом чтении и приняла его за основу 16 ноября 2017 года.

Его реализация позволит избежать накопления задолженности по алиментам, ввести новые средства принудительного исполнения решений и создать действенные механизмы привлечения недобросовестного плательщика алиментов к ответственности (если задолженность более 6 месяцев):

Временный запрет должнику выезжать за пределы Украины: теперь «право» государственного или частного исполнителя трансформируется в «долг» – самостоятельно, то есть без суда, установить соответствующее ограничение для должника. Введение новых средств принудительного исполнения решений:

-ограничение в праве управления транспортными средствами;

– ограничение в праве пользования оружием (огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощеным);

– ограничение в праве охоты.

Введение нового вида административного взыскания:

– социальные работы: суд привлекает должника к административной ответственности, что заключается в выполнении в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ

– уборка улиц, покраска зданий и т.п. – сроком от 120 до 240 часов, но не более 8-ми часов в сутки. При этом плата, начисляемая должнику за выполнение такой работы, автоматически должна пересчитываться на соответствующий счет исполнителя для дальнейшего погашения алиментного задолженности.

Устранение пробелов в действующем законодательстве: освобождение от уплаты судебного сбора заявителей при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов; Упрощение процедуры выезда ребенка за пределы Украины без согласия плательщика алиментов: вопросы временного выезда ребенка за границу на срок до одного месяца (а если лечение или обучение, то и свыше одного месяца), самостоятельно решает тот из родителей, с которым по решению суда определено место жительства ребенка.

Стоит отметить, что законопроект в существующем виде имеет определенные процедурные пробелы, однако до момента его окончательного принятия текст может быть доработан, чтобы каждый участник алиментных отношений чувствовал свою правовую защищенность от недобросовестных действий другой стороны.

Подобные законодательные инициативы имеют благородную цель улучшить статистику надлежащего исполнения судебных решений о взыскании алиментов и уменьшить существующую задолженность по уплате алиментов. Если же законопроект будет доработан и в дальнейшем принят Верховной Радой Украины, это позволит повысить уровень жизни детей, которые в силу жизненных обстоятельств, недоразумений между родителями или недобросовестности одного из них требуют особого контроля со стороны государства. Есть надежда, что вскоре украинцы почувствуют уверенность в эффективной защите прав и интересов их детей.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что законодатели значительно изменили процедуру обращения за взысканием алиментов на содержание ребенка, расширили права и процессуальные возможности того из родителей, у кого на содержании остался ребенок.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работаетежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: ‎(048) 777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Аспирантка кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна