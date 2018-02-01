Преображенский парк: новый «объект» и новые ворота

Практически все одесситы знают: старый парк «Преображенский» находится на том месте, где когда-то располагались варварски снесенные с лица земли Первое христианское кладбище и храм Всех Святых.

Еще одесситы знают, что время от времени возникает тема «пора отдавать долги», и что Преображенский парк должен стать мемориальным.

Могилы, конечно, не восстановишь, а оставшийся от взорванного храма хорошо сохранившийся фундамент несколько лет тому назад отыскали, там велись немалые работы, сейчас он закрыт забором.

Ну, а сам парк «Преображенский» сегодня уныл, мрачен и не спешит становиться мемориалом. Впрочем, кое-какие изменения здесь происходят.

Как мы знаем, зимние температуры нас в этом году, в общем, баловали, столбик не опускался ниже десяти градусов, и поэтому пункты обогрева спасатели в городе не устанавливали. Но зима есть зима. И (особенно по ночам) все равно очень холодно.

Для людей без определенного места жительства это становится не просто бедой, а ситуацией на грани выживания: они забираются в подвалы, доводя этим порой одесситов до вполне естественных «нервов», прячутся в разрушенных и полуразрушенных домах, устраивая там мини– и максипожары. И тогда одесские волонтеры решили помочь бездомным, устроив в Преображенском парке бесплатный пункт обогрева.

Он работает уже не одну неделю, и, как рассказывают сами волонтеры, которые присутствуют здесь постоянно, следя за порядком и противопожарной безопасностью, людей здесь бывает очень много – иногда более шестидесяти, когда становится ночью совсем холодно, а вот когда чуть теплее – по тридцать-сорок человек.

Это специальная палатка, здесь все устроено так, чтобы оказать человеку первую необходимую медицинскую помощь, если он в ней нуждается. Бездомного здесь накормят и напоят горчим чаем. Но, самое главное, здесь тепло: это тот основной фактор, ради которого волонтеры и установили этот пункт обогрева.

Есть условия, которые каждый, кто переступает порог этого пункта, обязан соблюдать. Здесь категорически запрещено употреблять спиртные напитки, мусорить, устраивать «разборки».

Волонтеры рассказывают, что эти и другие обязательные условия проживания теми, кто оказался здесь, соблюдаются безукоризненно. По одной просто причине: нарушаешь правила – лишаешься возможности здесь находиться. Ведь пребывание в этой палатке, еда, а порой и теплая одежда – все это совершенно бесплатно, все устраивается на средства самих волонтеров.

Как рассказали мне волонтеры, многие жители из окрестных домов (попасть в пункт обогрева можно через вход в парк со стороны улицы Мечникова), узнав о такой благотворительной идее, сами порой приносят сюда еду, теплую одежду. Кроме того, волонтеры нас заверили, что никаких нареканий на тех, кто здесь «поселился», не поступало.

Впрочем, это не все новости старого парка. С двух его входов – со стороны улицы Преображенской и с улицы Мечникова – строятся новые массивные ворота.

Помнится, еще в сентябре прошлого года в Одессе прозвучала новость, что ворота Зоопарка и Преображенского парка будут совершенно иными, чем мы привыкли: сделанными в «мавританском стиле».

Так вот, этот самый стиль, то есть новые ворота, мы уже, вероятно, совсем скоро увидим собственными глазами.

Ворота в парк (и с ул. Преображенской, и с ул. Мечникова) сейчас воздвигаются на глазах, и совсем скоро будет трудно даже вспомнить, как выглядел вход туда раньше. Войти в сам парк сейчас можно по узким тропинкам. Сами будущие ворота уже сейчас выглядят «внушающе», хотя и не окончены.

Рядом со строительством можно ознакомиться с паспортом объекта и увидеть проект того, как именно будут смотреться новые (огромные!) ворота.

P.S.

Когда материал готовился к печати, стало известно, что палатка для обогрева бездомных была разрушена некими неизвестными лицами.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Одесской области, одесские правоохранители начали расследование ночного нападения на палатку лиц без определенного места жительства на территории парка «Преображенский».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что несколько молодых людей осуществили демонтаж палатки, в которой временно проживали бездомные, и устроили с лицами без определенного места жительства драку.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Для выяснения обстоятельств в Приморский отдел полиции доставлены несколько одесситов, подозреваемых в причастности к совершению указанного правонарушения. Расследование продолжается.