На Одесской киностудии появилось сразу несколько арт-объектов, а по сути, больших зон, связанных с именем Владимира Высоцкого. Все это было создано к 80-летию кумира миллионов, которого одесситы вот уже несколько десятилетий считают своим, называют «наш Высоцкий», и безраздельно влюблены в его творчество.

Это нисколько не удивляет. «Своим» Высоцкого принято считать далеко не только в Одессе, «своим» он стал при жизни, остался и до сих пор. Тем более теперь, в дни его юбилея. Концерты, посвященные его памяти, чтение его стихов и стихотворений, посвященных ему, ретроспектива показов фильмов с его участием – все это тоже останется в памяти. А для кого-то, вероятно, за суетой и делами, и сотрется из нее. Но то, что посвящено Высоцкому на нашей киностудии – то, к чему можно теперь прикоснуться в любой момент, – останется.

Его знаменитая песня «Ноль семь» с извечным «Здравствуй, это я!..». Она стала основой для создания особой локации. Это телефонная будка – вся в фотографиях (известных и совсем редких), где Высоцкий запечатлен с Мариной Влади. Это не просто телефонная будка. Внутри нее – плакат с текстом этой песни, а взяв телефонную трубку, вы услышите целую серию песен Высоцкого в исполнении самой Марины Влади.

Новый музей Одесской киностудии. Здесь теперь целых два зала посвящены съемкам двух фильмов, ставших не просто надолго знакомыми, но и любимыми миллионами. Один зал посвящен «Опасным гастролям», второй – сериалу «Место встречи изменить нельзя».

Оба зала сделаны так, будто вы попадаете на съемочную площадку. Здесь «личные вещи» Глеба Жеглова, словно он только на минуту покинул свой кабинет: его кожаный плащ, шляпа, рабочий стол, телефон на стене… Кажется, вот-вот вернется борец с особо опасными преступниками – и съемки продолжатся, как и борьба со знаменитой «Черной кошкой».

Зал, посвященный «Опасным гастролям», словно погружает в Одессу того времени, когда происходят события фильма. Рояль, гитара Жоржа Бенгальского… А на стене – его костюм в полоску. И снова кажется, что сейчас продолжатся съемки этого известного фильма, зазвучит голос Володи Высоцкого под гитару. Впечатление, что здесь остановилось время, просто поразительно: уходить не хочется, так и тянет прикоснуться к его «личным» вещам, дождаться его появления.

Высоцкий часто приезжал в Одессу и часто снимался здесь. Это ни для кого не секрет. Но в перерывах между съемками он любил отдыхать на старой скамье, расположенной в укромном уголке нашей Одесской киностудии. Осталось много фотографий, где Высоцкий сидит на ней, читает сценарий, с кем-то общается.

На Одесской киностудии отыскали эти фото, нашли ту самую скамейку, привели ее в порядок. Теперь она стоит у нового Музея киностудии, обновленная, став отныне новым туристическим объектом – «Скамейка Высоцкого». За ней, на фасаде Музея – целая подборка фотографий Владимира Высоцкого, связанных с этой скамьей.

Все, о чем мы рассказали, теперь навсегда останется здесь, в Одессе – городе, где до сих пор называют Владимира Высоцкого своим, искренне любят его, где истинно народная память об артисте, поэте и барде и в самом деле жива. Когда на Одесской киностудии открывались все зоны, связанные с ним, о которых мы рассказали, одесситы в огромном количестве собрались здесь, чтобы еще раз прикоснуться к его светлой памяти, которая жива по сей день в их сердцах, их душах.