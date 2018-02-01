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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

«Здравствуй, это я!..»

Категория: Новости / История и культура / Статьи


«Здравствуй, это я!..»

На Одесской киностудии появилось сразу несколько арт-объектов, а по сути, больших зон, связанных с именем Владимира Высоцкого. Все это было создано к 80-летию кумира миллионов, которого одесситы вот уже несколько десятилетий считают своим, называют «наш Высоцкий», и безраздельно влюблены в его творчество.

Это нисколько не удивляет. «Своим» Высоцкого принято считать далеко не только в Одессе, «своим» он стал при жизни, остался и до сих пор. Тем более теперь, в дни его юбилея. Концерты, посвященные его памяти, чтение его стихов и стихотворений, посвященных ему, ретроспектива показов фильмов с его участием – все это тоже останется в памяти. А для кого-то, вероятно, за суетой и делами, и сотрется из нее. Но то, что посвящено Высоцкому на нашей киностудии – то, к чему можно теперь прикоснуться в любой момент, – останется.

Его знаменитая песня «Ноль семь» с извечным «Здравствуй, это я!..». Она стала основой для создания особой локации. Это телефонная будка – вся в фотографиях (известных и совсем редких), где Высоцкий запечатлен с Мариной Влади. Это не просто телефонная будка. Внутри нее – плакат с текстом этой песни, а взяв телефонную трубку, вы услышите целую серию песен Высоцкого в исполнении самой Марины Влади.

Новый музей Одесской киностудии. Здесь теперь целых два зала посвящены съемкам двух фильмов, ставших не просто надолго знакомыми, но и любимыми миллионами. Один зал посвящен «Опасным гастролям», второй – сериалу «Место встречи изменить нельзя».

Оба зала сделаны так, будто вы попадаете на съемочную площадку. Здесь «личные вещи» Глеба Жеглова, словно он только на минуту покинул свой кабинет: его кожаный плащ, шляпа, рабочий стол, телефон на стене… Кажется, вот-вот вернется борец с особо опасными преступниками – и съемки продолжатся, как и борьба со знаменитой «Черной кошкой».

Зал, посвященный «Опасным гастролям», словно погружает в Одессу того времени, когда происходят события фильма. Рояль, гитара Жоржа Бенгальского… А на стене – его костюм в полоску. И снова кажется, что сейчас продолжатся съемки этого известного фильма, зазвучит голос Володи Высоцкого под гитару. Впечатление, что здесь остановилось время, просто поразительно: уходить не хочется, так и тянет прикоснуться к его «личным» вещам, дождаться его появления.

Высоцкий часто приезжал в Одессу и часто снимался здесь. Это ни для кого не секрет. Но в перерывах между съемками он любил отдыхать на старой скамье, расположенной в укромном уголке нашей Одесской киностудии. Осталось много фотографий, где Высоцкий сидит на ней, читает сценарий, с кем-то общается.

На Одесской киностудии отыскали эти фото, нашли ту самую скамейку, привели ее в порядок. Теперь она стоит у нового Музея киностудии, обновленная, став отныне новым туристическим объектом – «Скамейка Высоцкого». За ней, на фасаде Музея – целая подборка фотографий Владимира Высоцкого, связанных с этой скамьей.

Все, о чем мы рассказали, теперь навсегда останется здесь, в Одессе – городе, где до сих пор называют Владимира Высоцкого своим, искренне любят его, где истинно народная память об артисте, поэте и барде и в самом деле жива. Когда на Одесской киностудии открывались все зоны, связанные с ним, о которых мы рассказали, одесситы в огромном количестве собрались здесь, чтобы еще раз прикоснуться к его светлой памяти, которая жива по сей день в их сердцах, их душах.

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«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
«Здравствуй, это я!..»
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